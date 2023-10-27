"سيناريو أفغانستان".. خالد عكاشة: تحذيرات لإسرائيل من مغبة الاجتياح البري

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الخبراء الأمريكيين يقومون بعملية ترشيد للجانب الإسرائيلي، ويقدمون نصائح بتحذير حول الاجتياح البري، وأن مخاطره أكبر مما يظن الجانب الإسرائيلي، ويؤكدون أنها لن تكون نزهة عسكرية، وربما يشبه ما قامت به القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أمريكا تعرضت لتجارب مريرة، حروب صعبة وقاسية خسائرها غير منظورة.

وأشار إلى أن أمريكا تخشى من أن تتعرض القواعد الأجنبية التابعة لها في سوريا والعراق للاستهداف، وقامت مؤخرا بتعزيزها بمنظومات صاروخية دفاعية، استنادا إلى معلومات لدى الولايات المتحدة أن القواعد تشهد محاولات للرد على ما يحدث في قطاع غزة.

وردا على تساؤل مطروح، هل منحت أمريكا إسرائيل تصريح بتنفيذ هذا النوع من العمليات، قال عكاشة، إن هناك تكثيف القصف، لكن قد لا يصحبه دخول قوات حقيقي لقطاع غزة، وإنما قد تلجأ لدخول بري رمزي يهدأ من الرأي العام الإسرائيلي ويراعي النصائح الأمريكية.

ولفت إلى أن قيادة عسكرية أمريكية سابقة، وقادة رأي في الولايات المتحدة في أشهر الصحف يحذرون إسرائيل من مغبة ارتكاب خطيئة عسكرية وأمنية، هي الاجتياح البري في قطاع غزة.