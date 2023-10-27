السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفعة مدوية للحكومة الإسرائيلية.. عكاشة يكشف دلالة تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية

غزة
غزة

قال خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الأهداف السياسية لهجوم إسرائيل العنيف على قطاع غزة، مساء اليوم، تتمثل في ترميم سمعة الحكومة الإسرائيلية، التي تعرضت لشروخ عميقة في الثقة من قبل المجتمع الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، والرأي العام ضاغط بصورة كبيرة على قياداته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك شعور بالخسارة الفادحة التي وقعت يوم السابع والثامن والتاسع من أكتوبر، الثلاثة أيام الأولى من عمر الجولة التصعيدية، وهناك ضغط على الحكومة من أجل تنفيذ عملية برية انتقامية.

وأشار إلى أن السمعة السياسية للحكومة مهتزة بشدة، مما دفعها لمحاولة الاستعانة بشخصيات من المعارضة وتشكيل حكومة حرب مصغرة، ضم إليها شخصيات لتهدئة الرأي العام، وبالأمس قامت عائلات المحتجزين بالتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، ومطالبة مصر بالتدخل، وهو يعكس ثقة في أن الجانب المصري يقوم بعملية رشيدة، ويتعامل مع كل الأطراف، لذا كانت التظاهرة إيجابية لمصر وصفعة مدوية للحكومة الإسرائيلية. 

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