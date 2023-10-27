هل فقد الغرب إنسانيته؟.. الباز يكشف السر وراء الإجماع على دعم التوحش الإسرائيلى

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، السر وراء الإجماع الغربي على دعم التوحش الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد يوم 7 أكتوبر 2023، وهل العالم فقد ضميره وعقله، أم أنه لا يرى إلا الصورة التي رسمتها إسرائيل.

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل رسمت صورة كاملة أما العالم أن إسرائيل تواجه "دواعش"، موضحًا أن استخدام كلمة "داعش" كود حققت 95% من أهداف إسرائيل لجذب الدعم العالمي لها في هذه المعركة، فصورت الأسرى، والفلسطينيين أثناء دخولهم البيوت، ونجحت في تحقيق هدفها.

وأوضح الباز، أن مصر قامت بعد ذلك بعملية تطويق دبلوماسي، وحصار دبلوماسي للأزمة، وكانت قمة السلام، من القرارات المفصلية في الدور المصري، حيث قامت بتطويق الأزمة دبلوماسيا وسياسيا، فمصر تدرك أنه لا اتفاق مع الغرب، وأن هناك انحيازا أعمى لإسرائيل، لكن أن يأتوا ويستمعوا للرواية المصرية والعربية، هو إنجاز كبير، ودفع ذلك الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدخال المساعدات إلى غزة، ودعمها.

ولفت إلى أن مصر كانت قبلة القيادات الكبرى، فاستقبلت رئيس وزراء بريطانيا، والرئيس الفرنسي، ومستشار ألمانيا.

وأكد أن مصر لديها تراكم كبير وخبرة بسبب الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، الخبرة الكاملة بالقضية توجد عند مصر فقط، كل الأدوار مقدرة، كل من أصدر بيان مقدر، لكن الإنصاف يقتضي أن نقول إنه لولا الموقف المصري، لكان الفلسطينيين عرايا في مواجهة العالم، وكانت فلسطين ستترك وحدها، مردفًا: "لا أحد يقدر الأمر وخطورته مثل مصر، ليس فقط لأننا دولة متاخمة للأحداث، وإنما مصر لديها دور قدري، مصر تدرك طبيعة الإسرائيليين، وطبيعة الفصائل الفلسطينية، ولدى مصر علاقات قوية جدًا وتأثير كبير على الفصائل، لذا مصر الآن اللاعب الأساسي والرئيسي، مصر هي أهل العقد والربط".