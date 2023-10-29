الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2023 بعد الجولة العاشرة "توتنهام في الصدارة"

توتنهام
توتنهام

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2023 بعد الجولة العاشرة والتي انتهت آخر مبارياتها اليوم، حيث شهدت انتصار فريق مانشستر سيتي على نظيره فريق مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة وبالنتيجة ذاتها حسمت مباراة ليفربول نوتنغهام فورست لصالح الريدز، كما شهدت أيضا الجولة الحالية الفوز الساحق لفريق آرسنال على نظيره فريق شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة، وبالتالي فكانت هذه المباريات لها تأثير في مواقع الفرق في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2023

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-النقاط
1توتنهام108202291326
2أرسنال107302381524
3مانشستر سيتي108022271524
4ليفربول107212391423
5أستون فيلا1071226141222
6نيوكاسل1052326111517
7برايتون105232319417
8مان يونايتد105051116-515
9وست هام104241617-114
10برينتفورد103431612413
11تشيلسي103341311212
12ولفرهامبتون103341317-412
13كريستال بالاس10334813-512
14فولهام10334916-712
15إيفرتون103161014-410
16نوتنغهام فورست102441015-510
17بورنموث10136821-136
18لوتون10127920-115
19بيرنلي10118825-174
20شيفيلد10019729-221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماركوس تورام يقود إنتر للفوز على روما في الدوري الإيطالي

مانشستر سيتى يحسم الديربى بثلاثية فى شباك اليونايتد بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يسجل فى انتصار ليفربول على نوتنجهام فورست بالدورى الإنجليزى

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

توتنهام ينفرد بالصدارة بعد فوزه على كريستيان بالاس

وبعد انتهاء 10 جولات من الدوري الإنجليزينجح فريق توتنهام أن يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة فيما جاء فريق ارسنال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ومانشستر سيتي في المركز الثالث بنفس رصيد نقاط المركز الثاني لكن تفوق آرسنال بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ترتيب الدورى الانجليزى الدورى الانجليزى توتنهام مانشستر سيتى ليفربول

مواد متعلقة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نوتينجهام فورست فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

5 ترشيحات على التوالى.. صلاح ينافس ميسى على «الكرة الذهبية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة