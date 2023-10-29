مانشستر سيتى يحسم الديربى بثلاثية فى شباك اليونايتد بالدورى الإنجليزى

حسم فريق مانشستر سيتي ديربي مانشستر لصالحه، بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

أول التهديدات جاء عن طريق مانشستر سيتي، حين تصدى أندريه أونانا لرأسية فيل فودين ببراعة، في الدقيقة التاسعة.

وتمكن النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في الدقيقة 26، من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح رودري على حساب سكوت ماكتومناي.

وفي الدقيقة 45، تصدى إيدرسون مواريش لتسديدة سكوت ماكتومناي.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، تصدى أونانا ببراعة لرأسية إيرلينج هالاند، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها برناردو سيلفا من الجهة اليسرى.

وأكد فيل فودين انتصار مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80، من متابعة لتمريرة هالاند.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، جوني إيفانز، فيكتور ليندولف.

خط الوسط: سكوت ماكتوماني، كريستيان أريكسين، سفيان إمرابط.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راموس هيويلند، ماركوس راشفورد.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - يوشكو جفارديول - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - فيل فودين - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.