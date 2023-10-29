الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ديربي العاصمة".. صدام ناري بين مانشستر سيتي واليونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي واليونايتد
مانشستر سيتي واليونايتد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، القمة النارية بين ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في "ديربي العاصمة مانشستر".

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد"، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

مانشستر سيتي يصطدم باليونايتد في ديربي ناري بالدوري الإنجليزي

ويرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مواصلة انتصاراته التي بدأها منذ بداية الموسم، أملًا في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب، حيث يتواجد الفريق السماوي في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة.

ويتمتع فريق مانشستر سيتي بفوزه الأخير على برايتون بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم انتصاره على يونج بويز السويسري بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

 

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في المقابل، يأمل فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد تذبذب مستواه في المباريات الأخيرة الماضية.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تغلّب على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، كما فاز على كوبنهاجن الدنماركي بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعهم من خمس انتصارات وأربع هزائم.

وفي الجولة ذاتها، ستُقام عدة مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي، حيث يخوض فريق وست هام يونايتد مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، على إستاد "لندن الأولمبي"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، ستُقام مباراتين حيث يلتقي فريق برايتون بمنافسه فولهام على إستاد "فالمر"، بينما يلتقي فريق أستون فيلا بنظيره لوتون تاون على ملعب "فيلا بارك".

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