الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

هالاند ومانشستر يونايتد
هالاند ومانشستر يونايتد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره وجاره مانشستر يونايتد في "ديربي العاصمة مانشستر"، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - يوشكو جفارديول - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - فيل فودين - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

 

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"ديربي العاصمة".. صدام ناري بين مانشستر سيتي واليونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

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"ديربي العاصمة".. مانشستر يونايتد يتفوق نسبيًا أمام السيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

 

ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، خلف توتنهام المتصدر برصيد 26 نقطة، وأرسنال صاحب الوصافة برصيد 24 نقطة.

- بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعهم من خمس انتصارات وأربع هزائم.

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