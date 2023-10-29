"ديربي العاصمة".. مانشستر يونايتد يتفوق نسبيًا أمام السيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في "ديربي العاصمة مانشستر" في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي في ديربي العاصمة، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم المرتقبة رقم 137 في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 136 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر يونايتد الفوز في 59 مباراة، مقابل 42 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 35 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 202 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 190 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر سيتي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 52 مباراة، حقق خلالهم مانشستر يونايتد الفوز في 25 مباراة، مقابل 18 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 9 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 76 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 74 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر سيتي.

- وكانت آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في جولتي الدور الأول والثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

وأقيمت مباراة الدور الأول في أكتوبر 2022، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وقد انتهت بفوز كبير لفريق مانشستر سيتي بنتيجة 6-3.

أما مباراة الدور الثاني فقد أقيمت في يناير 2023، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، وقد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، خلف توتنهام المتصدر برصيد 26 نقطة، وأرسنال صاحب الوصافة برصيد 24 نقطة.

- بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعهم من خمس انتصارات وأربع هزائم.