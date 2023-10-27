جوارديولا يتحدث عن "ديربى مانشستر"

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلى وسائل الإعلام قبل مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد غريمه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ويلعب مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بديربي مانشستر: "إنهم دائمًا خطرون، لا يهم المديرون الفنيون - وقد رأيت القليل منهم - فهم دائمًا منافسون أقوياء يتمتعون بجودة الفرد والشخصية والزخم، لديهم القدرة على التواجد في القمة ومن ثم تسجيل الأهداف فقط.. نحن نعرف جودتهم، ولا شك في ذلك".

وحول ما إذا كان يحب الذهاب إلى أولد ترافور، قال: "أولد ترافورد، عندما كنت في برشلونة وبايرن ميونيخ، وعندما أسافر إلى أولد ترافورد، كان دائمًا مميزًا، مناسبة خاصة، مكان خاص.. إنها مباراة خاصة لجماهيرنا، لكنها مجرد مباراة كرة قدم.. المباراة لن تحدد الموسم، لا يزال هناك 30 مباراة متبقية، لكن علينا التركيز".

وعن المنافسة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، قال: "لا بأس بها، منافسة جيدة.. لم يحدث أي مشاكل كبيرة في المواسم الثمانية التي أمضيتها هنا.. لقد فزنا بمباريات وخسرنا مباريات، وكان نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مميزًا لأننا فزنا وحققنا الثلاثية.. كان من المهم جدًا الذهاب إلى إسطنبول مع التحدي المتمثل في القيام بما قمنا به".

وبشأن تصريحات فاكوندو بيليستري بشأن عدم وجود قمصان مانشستر سيتي في مانشستر، قال: "سأتحدث مع قسم شركة بوما وأسأل ماذا حدث؟ لماذا لا نمتلك قمصانًا (في مانشستر)؟ لا بأس إذا كان هذا الرجل وصديقته يعتقدان ذلك، فلا بأس".

وعن هوية الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الذي أثار إعجابه أكثر، قال: "إنه أمر باكر جدا للحديث عنه، جميع الفرق موجودة ويمكنها أن تكون هناك في القمة عندما تلعب تسع مباريات فقط، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة من تجربتي.. لقد تأخرنا بنقاط قليلة في فبراير ومارس وتمكنا من الفوز في النهاية".

وزاد: "علينا فقط تحسين أسلوب لعبنا وعقليتنا في كرة القدم.. أريد أن أرى كيف ستكون عقليتنا يوم الأحد في أولد ترافورد.. لقد فزنا بالكثير، والأمر لا يتعلق بالفوز الآن، بما سيحدث.. لا يتعلق الأمر بذلك، أريد أن أرى فريقي في سيناريوهات كبيرة كما هي. العقلية الصحيحة، الطريق الصحيح".

وأضاف: "في كل الأوقات عندما تعرف جدول المباريات، يكون (مانشستر) يونايتد منافسًا. اطرح علي سؤالًا قبل تسع مباريات متبقية وسأسأل ما إذا كانوا منافسين، لكن في أواخر أكتوبر، لن يحدث ذلك".

عن خططه لجاك جريليش

"إذا لعب مثلما لعب في سويسرا، قلت من قبل، نحن نثق به كثيرًا وبقدرته. عليه أن يقاتل ليلعب بأفضل ما يمكن في كل حركة ولعبة. نحن بحاجة إليه، هأنا سعيد جدًا بالمباراة التي لعبها (أمام بي إس سي يونج بويز)".

وعن أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، قال: "أتذكر أن لدينا صديقًا مشتركًا أشاد به كثيرًا (في برشلونة)، لكنني التقيت به شخصيًا في أمستردام. إنه لاعب استثنائي، وهو الآن في (مانشستر) يونايتد، الجميع يحتاج إلى الوقت (للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز)، ليس فقط المدربين، ولكن اللاعبين وحراس المرمى. الجميع. في بعض الأحيان يكون الناس أسرع، لكن لدي رأي كبير به كحارس مرمى".

وحول ما إذا كان يشعر بالقلق من أن أندريه أونانا سيلعب ضد مانشستر سيتي كما فعل في نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر، قال: "آمل ألا يظهر كما ظهر مع إنتر، آمل أن أتمكن من التغلب عليه، لكن قبل المباراة أتوقع دائمًا أفضل اللاعبين الذين سنواجههم. أفضل أن أرى نقاط القوة بدلًا من نقاط الضعف لديهم. لقد تصدى لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة (ضد إف سي كوبنهاجن)، مما ساعدهم على البقاء في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 (دوري أبطال أوروبا). ذهنيًا، هذا دفعة جيدة لهم".

وعن المقارنة بين الأرجنتين وليونيل ميسي وقوتهم العقلية وقوة مانشستر سيتي الذهنية في اللحظات الحاسمة، قال: "مع الحدس والجودة التي يتمتع بها (ليونيل) ميسي في تحليل ما حدث على أرض الملعب في كرة القدم العالمية وكان في كلا الجانبين، لماذا لا أصدقه (أنهم أفضل فريق على الإطلاق)؟". لا أستطيع أن أتحدث عن الأرجنتين لأنني لست هناك. لقد كان في الأرجنتين وبرشلونة، لذلك كان الأمر رائعًا.

واستطرد قائلًا: "إذا كنا (فريق برشلونة عام 2008) قريبين من أبطال العالم، فهذا أمر جيد. أنا مندهش حقًا في اللحظات الصعبة، مثل مباراة ربع النهائي ضد هولندا عندما كانوا متقدمين بفارق هدفين، وعلى الفور أصبحت النتيجة 2-2. عادة ما تخسر الفرق في مباريات خروج المغلوب. العواطف مهمة جدًا، كيف يتعاملون مع عواطفهم".

وواصل حديثه قائلًا: "لقد لعبوا بشكل أفضل من ذي قبل. من الصعب جدًا تكرار الشوط الأول الذي لعبوه في المباراة النهائية ضد فرنسا. لقد كانت واحدة من أفضل النهائيات التي رأيتها. كان رد الفعل من فرنسا رائعًا، لكن في تلك اللحظة ترى الكأس هناك، وعلى الفور عندما كانت النتيجة 2-0 أصبحت النتيجة 2-2. من الممكن تدمير الفرق، لكن رد فعلهم في الوقت الإضافي كان أفضل من أي وقت مضى. هذا صعب للغاية، لهذا السبب هم أبطال. لن تكون أبطال العالم إذا لم يكن لديك شيء مميز في جميع الأقسام، ولكن أيضًا العقلية. لقد تمكنا من الفوز بالثلاثية الموسم الماضي؛ لأننا كنا أقوياء للغاية. لقد كنا خلف أرسنال، وهذا هو مدى قوتنا. ليس لدي شك في قدرة الفريق على القيام بذلك مرة أخرى".