الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان من ليفربول بعد اختطاف والدي لويس دياز في كولومبيا

لويس دياز
لويس دياز

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي منذ قليل، بيانًا رسميًا حول عملية اختطاف والدي لاعبه الكولومبي لويس دياز.

وقال بيان النادي: “يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أنه على علم بالوضع المستمر الذي يشمل عائلة لويس دياز في كولومبيا”.

وأضاف: “نأمل بشدة أن يتم حل المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة، في غضون ذلك، ستظل رفاهية اللاعب أولويتنا الفورية”.

الشرطة تمكنت من استرجاع والدته لكن والده ما زال في يد المختطفين

واختطف والدا اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم في كولومبيا، وتمكنت الشرطة من استرجاع والدته لكن والده ما زال في يد المختطفين.

وأوضحت التقارير أن دياز سيستبعد من قائمة لقاء ليفربول اليوم أمام نوتنجهام فوريست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول هذه المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ومواصلة الانتصارات، من أجل مطاردة توتنهام ومانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي خاصة أن ليفربول يرغب في التتويج باللقب.

وينتظر نجمنا المصري محمد صلاح لاعب الريدز إنجازًا جديدًا في مسيرته الكروية أمام نوتنجهام فورست في المواجهة المرتقبة.

ففي حال تمكن من تقديم تمريرة حاسمة على الأقل أمام نوتنجهام فورست، سيُعادل إنجاز آلان شيرار، الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي، والذي قدم 64 تمريرة حاسمة في 441 مباراة رفقة نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفيرز.

بينما قدم محمد صلاح، 63 تمريرة حاسمة خلال 240 مباراة في الدوري الإنجليزي، رفقة ناديي ليفربول وتشيلسي.

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