الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام نوتنجهام فورست بالدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، أملًا في الاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعها من تحقيقه 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة حتى الآن في الموسم الجاري.

وينتظر محمد صلاح إنجازًا جديدًا في مسيرته الكروية، ففي حال تمكن من تقديم تمريرة حاسمة على الأقل أمام نوتنجهام فورست، سيُعادل إنجاز آلان شيرار، الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي، والذي قدم 64 تمريرة حاسمة في 441 مباراة رفقة نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفيرز.

بينما قدم محمد صلاح، 63 تمريرة حاسمة خلال 240 مباراة في الدوري الإنجليزي، رفقة ناديي ليفربول وتشيلسي.

 ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بهدفين نظيفين سجلهما نجمنا محمد صلاح.

كذلك حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على تولوز الفرنسي بنتيجة 5-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، والتي شهدت أيضًا تألقًا من محمد صلاح، حيث سجل الهدف الخامس في الدقيقة 93 من زمن اللقاء.

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في المقابل، يرغب فريق نوتنجهام فورست في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى بشكل مبكر من الموسم الجاري 2023-2024.

ويتواجد فريق نوتنجهام فورست حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، جمعها من تحقيقه انتصارين و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

محمد صلاح صلاح ليفربول الدورى الانجليزى نوتينجهام فورست البريميرليج

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