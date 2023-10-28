السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام نوتينجهام فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية أمام نوتينجهام فورست، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نوتينجهام فورست على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست وما ينتظره في المواجهة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ينتظر محمد صلاح إنجازًا جديدًا في مسيرته الكروية أمام نوتينجهام فورست في المواجهة المرتقبة.

ففي حال تمكن من تقديم تمريرة حاسمة على الأقل أمام نوتينجهام فورست، سيُعادل إنجاز آلان شيرار، الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي، والذي قدم 64 تمريرة حاسمة في 441 مباراة رفقة نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفيرز.

بينما قدم محمد صلاح، 63 تمريرة حاسمة خلال 240 مباراة في الدوري الإنجليزي، رفقة ناديي ليفربول وتشيلسي.

ماذا قدم محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست؟

- ستكون مباراة الغد المرتقبة، هي الثالثة التي يخوضها محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست.

- خاض محمد صلاح مواجهتين من قبل أمام نوتينجهام فورست، وذلك في مباراتي الدور الأول والثاني في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2022-2023.

وكانت المباراة الأولى في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، وانتهت بفوز نوتينجهام فورست بهدف نظيف.

أما المباراة الثانية، فقد كانت في الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-2، وشهدت المباراة تألق محمد صلاح وتسجيله هدفًا في مرمى نوتينجهام فورست.

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست فى الدورى الإنجليزى

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعها من تحقيقه 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة حتى الآن في الموسم الجاري. 

- بينما يتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، جمعها من تحقيقه انتصارين و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

محمد صلاح صلاح ليفربول نوتينجهام فورست الدورى الانجليزى البريميرليج

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