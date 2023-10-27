يورجن كلوب: محمد صلاح شامل.. وحالته البيولوجية لاعب يبلغ 19 عامًا

تغنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، بلاعبه المصري محمد صلاح، واصفًا حالته البيولوجية بلاعب يبلغ من العمر 19 أو 20 عامًا.

وسجل محمد صلاح هدفًا في انتصار ليفربول على تولوز بخماسية، في الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “ذا أثلتيك” البريطانية: “صلاح لاعب شامل،كان مو الشاب لاعبًا سريعًا للغاية ويمكنه اللعب في الخلف ولعب هذا الدور جنبًا إلى جنب مع [إيدن] دزيكو؛ سيطر دجيكو على الكرة أو أبعدها وكان مو هناك".

وزاد:"هنا، منذ اليوم الأول كان عليه القيام بأشياء مختلفة، تأقلم بشكل جيد للغاية ولكن صانع الألعاب في هذا الدور الأمامي ربما كان أكثر من فيرمينو الذي يقوم بإعداد الأشياء".

وأردف: "أنت لا تحتاج بعد ذلك إلى لاعبين أعمق، هذا ليس جيدًا لأنك تحتاج إلى لاعبين في منطقة الجزاء لتمرير الكرة فوق خط المرمى".

وتابع: "الآن أصبح الأمر مختلفًا بعض الشيء، خاصة مع داروين نونيز عندما يلعب، لدينا لاعب سريع آخر هناك، مما أدى إلى تغيير موقف مو بالتأكيد".

وأكمل قائلًا: "إنه ذكي بما يكفي للتكيف مع كل هذه الأشياء المختلفة. لقد كان تطورًا هائلًا منذ وصوله، لكنه كان من الطراز العالمي في جميع المراحل. ربما هذا أفضل ما يمكنك قوله عن اللاعب، خارج الملعب يتصرف كرجل بالغ، إلى جانب أنه لا يزال لاعبًا شابًا! “إنه في أفضل حالاته، وأعتقد أنه إذا قمنا بفحصه، فإن غالبية العظام الخاصة به ربما تكون عمرها 19 أو 20 لأنه يحافظ على نفسه في أفضل حالاته”.

واستطرد قائلًا: "إنه فهم اللعبة، وهذا ما نحاول أن نقدمه للاعبين الشباب. إنهم جميعًا يعرفون الكثير عن كرة القدم عندما ينهون مسيرتهم المهنية في عمر 35 عامًا، ولكن كلما تمكنت من الحصول على هذه المعلومات في وقت مبكر، أصبحت أكثر فائدة".

وأسرد: "مع مو، الأمر واضح، فهو يفهم المساحات، ويعرف كيف يتفاعل اللاعبون معه، وبعد ذلك إذا لم يتمكن من التسجيل، فلا يزال من الممكن أن يشكل تهديدًا بالنسبة لنا. هذا مهم للغاية".

واختتم قائلًا: "مباراة إيفرتون لن تُسجل في التاريخ من حيث الأداء، لكن تسجيل هدفين يعد أمرًا هائلًا. في المباريات الأخرى، اللعب بشكل أفضل بكثير ولكن دون تسجيل الأهداف ولكن كوننا تهديدًا دائمًا هو أمر مهم بالنسبة لنا لأن ذلك يفتح المساحات لجميع اللاعبين الآخرين، لا يمكنني مقارنة مو بلاعبين آخرين يبلغون من العمر 30 عامًا لأنني لا أعتقد أنه كذلك من الناحية البيولوجية".