الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يصطدم بصن داونز فى نصف نهائى دورى السوبر الإفريقى اليوم

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب لوفتس فيرسفيلد في ذهاب  نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي في نسخته الجديدة.

فيما سيحل الجنوب إفريقي ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في لقاء الإياب بالبطولة.

الأهلي يتحدى صن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

ويدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار الثأر من صن داونز وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسخة الماضية في الوقت الذي يسعي فيه بطل جنوب إفريقيا ترسيخ العقدة على ملعبه.

ويتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيًا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا.

‎ويعد صن دوانز صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك بانتصاره بخماسية مرتين.. الأولى في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019 والثانية بدور المجموعات في النسخة الماضية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز وتحديدًا في نسخة عام 2001-2002 بعدما تفوق عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين حيث تعادل الفريقان في جنوب إفريقيا بهدف لمثله قبل أن يحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا ومستحقًا في مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي بثلاثية نظيفة.

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مفارقات غريبة حول مباراة الأهلى وصن داونز

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نجم الترجى السابق: الأهلى سيجتاز صن داونز ويتأهل إلى نهائى الدورى الإفريقى (خاص)

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل اللقاء للتأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية والتخلص من العامل النفسي الذي يعاني منه بعض اللاعبين عقب النتائج السيئة أمام المنافس.

وأكد كولر أن مباراة صن داونز في ملعبه بوابة الصعود للنهائي ولا بد من التعامل مع اللقاء بروح قتالية ونحن أبطال إفريقيا ولا بد أن يخشي المنافس منا وليس العكس.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن المباراة صعبة أمام منافس عنيد يجيد اللعب أمام الفرق الكبري، ولا بد من التركيز وعدم تكرار أخطاء مباراة سيمبا التنزاني، وأن اللعب من أجل الفوز فقط.

وطالب كولر من لاعبي الأهلي حسم الصعود من لقاء الذهاب وعدم انتظار العودة والتأكيد على أننا أبطال القارة ولا نخشي أي فريق طالما هناك تركيز وروح واحدة داخل الفريق ككل.

الاهلى صن داونز دوري السوبر الإفريقي نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي مارسيل كولر

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