الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم الترجى السابق: الأهلى سيجتاز صن داونز ويتأهل إلى نهائى الدورى الأفريقى (خاص)

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

تحدث راضي الجعايدي، نجم منتخب تونس وفريق الترجي السابق، عن مباراتي صن داونز والأهلي، والوداد ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وتقام مباراة صن داونز أمام الأهلي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، في حين تقام مباراة الوداد والترجي في تمام الثامنة مساء.

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راضي الجعايدي: الأهلي يعرف كيفية التعامل مع الأدوار الإقصائية

وأكد المدافع الدولي التونسي السابق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأهلي قادر على تخطي عقبة صن داونز والتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي، مشيرًا إلى قدرة المارد الأحمر في التعامل مع المراحل الإقصائية والحاسمة.

وأضاف: "حسب رأيي الأهلي فريق عنيد ولاعبوه لديهم خبرات كبيرة والفريق لديه إدارة في التعامل مع الأدوار الإقصائية، وحتى عندما لا يقدم نتائج إيجابية في دور المجموعات فهو يجد الحلول ويترشح للأدوار النهائية".

وتابع: "صن داونز على عكس ذلك تمامًا، فهو يقدم مستويات رائعة في الأدوار الأولى والتمهيدية لكنه يودع البطولات بسهولة من الأدوار النهائية".

وأوضح: "أرشح الأهلي للوصول إلى نهائي البطولة ومواجهة الفائز بين الترجي والوداد".


الجعايدي: مواجهة الوداد اختبار لتقييم مدى تطور فريق الترجي

وتطرق للحديث عن مواجهة الترجي التونسي والوداد المغربي في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقال الجعايدي عن هذه المباراة "ستكون مواجهة صعبة على الفريق نظرًا لتقارب المستوى بين الفريقين حتى في ظل تفوق الوداد وعدم خسارته في 9 مباريات في كل المشاركات المحلية والقارية".

وأضاف: "الوداد يلعب بطريقة عجومية بحتة ولديه لاعبين مميزين للغاية وخطير للغاية في الكرات الثابتة".

وتابع: "بالرغم من الصفقات التي أبرمها فريق الترجي لكن لايزال يبحث الفريق عن التوازن بين الخطوط والربط بين الوسط والهجوم، ورأيت بعض التحسن في ظل قيادة طارق ثابت".

وأتم تصريحاته: "مواجهة الوداد ستكون بمثابة اختبار جيد لمدى تطور فريق الترجي خلال الفترة المقبلة، ويجب على الفريق التونسي أن يتعامل بذكاء في مباراة الذهاب وأن يخرج بأقل الأضرار على الأقل قبل مباراة الإياب في رادس".

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