موعد مباراة الأهلي وصن داونز وتردد القنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في النصف النهائي من دوري السوبر الإفريقي، والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل جماهير الكرة الافريقية وجمهور المارد الأحمر، حيث أن مباريات الأهلي مع صن داونز تتمتع دائما بالأهمية القصوى لدى مشجعي الفريق الأحمر، لما بها من منافسه شرسة وندية كبيرة بين الفريقين، لذا فإن الجمهور يبحث عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق المباراة التي تجمع فريق النادي الأهلي وصن داونز في مباراة الذهاب والتي يحل فيها الأهلي ضيفا على الفريق الجنوب افريقي وتقام المباراة على استاد لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة 3:00 من مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وفي تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتذاع أحداث اللقاء بين الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي على قناة أون تايم سبورت 1 والتي امتلكت حقوق بث المباراة بجانب قناة أبوظبي الرياضية

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 12303

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة HD

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بالتشكيل التالي في مواجهة صن داونز.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم.

وفي خط الوسط: أليو ديانج - ومروان عطية - وإمام عاشور- ورضا سليم- وبيرسي تاو.

في الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

واستطاع النادي الأهلي تخطي فريق سيمبا التنزاني من دون ربع النهائي بالأهداف في ارض الخصم حيث تعادل في تنزانيا بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما في ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام بينما تعادل الفريقين إيجابيا على استاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة هدف لكل فريق.