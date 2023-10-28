الشناوي: لا أزمة لدى لاعبي الأهلي في توقيت مواجهة صن داونز

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يدرك تمامًا مدى قوة وصعوبة مباراة الغد أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصرا على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي، وأن جميع اللاعبين في حالة من التركيز ولديهم الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

وأضاف كابتن الفريق: «غدا نخوض الشوط الأول هنا في جنوب إفريقيا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بالقاهرة تساعدنا في حسم التأهل الى نهائي البطولة».

وأكد كابتن الأهلي على عدم وجود أزمة للفريق في اللعب أمام صن داونز عصر غد، في التوقيت الذي حدده نادي صن داونز، لافتا إلى أن الجميع يعيش حالة من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشاد الشناوي بلاعب الفريق بيرسي تاو، مؤكدا أنه إضافة قوية، ومشددا في نفس الوقت على أن الأهلي فريق جماعي، ويسعى كل اللاعبين لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وقال ان هناك هدفا واحدا يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو الخروج بنتيجة إيجابية غدا.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي حقق هدفه أمام سيمبا بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة وأنه بمجرد انتهاء مباراته أمام بطل تنزانيا تم إغلاق هذه الصفحة والتفكير في مباراة صن داونز المقرر لها غدا، كما شدد على احترام الأهلي للفريق الجنوب الإفريقي ولجميع الفرق المشاركة في البطولة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأحد، عقد اليوم بأحد الفنادق بمدينة بريتوريا بحضور مندوبي الناديين ومسئولي اللجنة المنظمة للبطولة.

وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي كل من الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد بتوقيتي القاهرة وجنوب إفريقيا على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.