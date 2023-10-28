نتائج تاريخية وندية كبيرة.. تاريخ مواجهات الأهلى وصن داونز قبل موقعة الغد

ينتظر عشاق النادي الأهلي، المواجهة المرتقبة للمارد الأحمر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز في المباراة التي ستقام على ملعب "لوفتس سرسفيلد" في تمام الثالثة عصر غدًا الأحد.

اقرأ أيضا..

تاريخ مواجهات الاهلي وصن داونز

قبل مواجهة الغد، التقى الفريقان في 14 مباراة، حيث حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وفاز صن داونز في 4 مواجهات وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

وتعد أولى مواجهات الفريقين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2001 في جنوب إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي على الفريق الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في القاهرة.

والتقى الفريقان مجددًا عام 2007 في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل الفريقان ذهابًا في جنوب أفريقيا بنتيجة 2-2 قبل أن يفوز الأهلي في الإياب بثنائية نظيفة.

فوز تاريخي لـ صن داونز وثأر أهلاوي

حقق صن داونز، فوزه الأول على الأول وكان انتصارًا تاريخيًا على الأهلي بخمسة أهداف نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي.

وعاد الأهلي وفاز في القاهرة بهدف دون رد في لقاء الإياب، وغادر البطولة.

وبعد عام واحد، عاد الأهلي لمواجهة صن داونز مجددًا في ربع النهائي وتمكن من الثأر بعد فوزه ذهابًا في القاهرة بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل في الإياب بهدف لكل فريق في جنوب أفريقيا.

وعاد الأهلي ليكرر الثأر مجددًا عام 2021 حيث التقى مع صن داونز في الدور ذاته وانتصر عليه بهدفين ذهابًا قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل 1-1 في بريتوريا.

وفي عام 2022، التقى الفريقان في مرحلة المجموعات وفاز حينها صن داونز على الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0.

وفي النسخة الماضية، تقابل الفريقان في دور المجموعات مجددًا.

وانتهت المباراة الأولى في القاهرة بالتعادل 2-2، قبل أن يفوز صن داونز في جنوب أفريقيا بخمسة أهداف مقابل هدفين.