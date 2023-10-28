الدوري الإفريقى.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي اليوم بجنوب إفريقيا على استاد لوفتوس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر غد بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، الذي بدأ بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

وعُقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة صن داونز وحضره ممثلًا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

كولر يعيد كوكا بجوار ديانج ومروان عطية أمام صن دوانز

استقر كولر على ثلاثي في وسط الملعب، وأظهر المران الأخير للفريق التشكيل الذي سيتكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول وأليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وبيرسى تاو ورضا سليم ومحمود كهربا.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من طريقة المنافس، في الضغط المباشر وتناقل الكرة بشكل سريع، والوصول لمرمى محمد الشناوى أو منحهم المساحة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.