السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة صن داونز فى الدورى الإفريقى.. كولر يُحذّر لاعبى الأهلى من هذا الأمر

كولر
كولر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول، عقب تناول وجبة الإفطار، في فندق الإقامة بجنوب إفريقيا قبل خوض المران الأخير مساء اليوم، على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا، الذي تقام عليه المباراة أمام صن داونز في الثالثة مساء غد الأحد.

وكشف مصدر عن أن كولر حذر اللاعبين من طريقة المنافس، في الضغط المباشر وتناقل الكرة بشكل سريع، والوصول لمرمى محمد الشناوى أو منحهم المساحة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني قال للاعبي المارد الأحمر، إن مواجهة صن داونز هي النقطة الفاصلة والمحورية نحو اللقب الأول التاريخي، فإذا عبروا هذا الدور سيكون الطريق ممهدًا للغاية للفوز باللقب.

وأشار إلى أن كولر قال للاعبين إنه يجب اللعب بشكل متوازن، سواء دفاعيًا أو هجوميًا والتحرك بشكل ديناميكي والضغط العالي على لاعبي صن داونز؛ لمنع تدوير الكرة والوصول بها إلى مرمى "الشناوي".

كولر يعيد كوكا بجوار ديانج ومروان عطية أمام صن دوانز

استقر كولر على ثلاثي في وسط الملعب، وأظهر المران الأخير للفريق التشكيل الذي سيتكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول وأليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وبيرسى تاو ورضا سليم ومحمود كهربا.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأحد، عقد اليوم بأحد الفنادق بمدينة بريتوريا بحضور مندوبي الناديين ومسئولي اللجنة المنظمة للبطولة.

حضر الاجتماع ممثلا عن النادي الأهلي كل من: الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

كولر الاهلى صن دوانز الدوري الإفريقي محمد الشناوي

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