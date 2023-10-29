اختطاف والدى لاعب ليفربول.. وغيابه عن لقاء نوتنجهام فوريست

كشفت الصحفية الكولومبية "فيكي دافليا" اليوم، عن اختطاف والدي اللاعب لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي.

واختطف والدا اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم في كولومبيا، وتمكنت الشرطة من استرجاع والدته لكن والده ما زال في يد المختطفين.

وأوضحت التقارير أن دياز سيستبعد من قائمة لقاء ليفربول اليوم أمام نوتنجهام فوريست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول هذه المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ومواصلة الانتصارات، من أجل مطاردة توتنهام ومانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي خاصة أن ليفربول يرغب في التتويج باللقب.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نوتنجهام فورست؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام نوتنجهام فورست وما ينتظره في المواجهة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ينتظر محمد صلاح إنجازًا جديدًا في مسيرته الكروية أمام نوتنجهام فورست في المواجهة المرتقبة.

ففي حال تمكن من تقديم تمريرة حاسمة على الأقل أمام نوتنجهام فورست، سيُعادل إنجاز آلان شيرار، الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي، والذي قدم 64 تمريرة حاسمة في 441 مباراة رفقة نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفيرز.

بينما قدم محمد صلاح، 63 تمريرة حاسمة خلال 240 مباراة في الدوري الإنجليزي، رفقة ناديي ليفربول وتشيلسي.