الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يسجل فى انتصار ليفربول على نوتنجهام فورست بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح - ليفربول
محمد صلاح - ليفربول

فاز فريق ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج، موسم 2023-2024.

البرتغالي ديوجو جوتا افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 31 من متابعة لتسديدة داروين نونيز التي تصدى لها تيرنر في البداية.

واحتفل جوتا بهدفه حاملًا قميص زميله الكولومبي لويس دياز، الذي تعرض والده لعملية اختطاف.

وسجل نونيز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 35 من متابعة لتمريرة دومنيك سوبوسلاي من الجهة اليمنى.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 77، من متابعة للكرة الطولية المُرسلة من دومنيك سوبوسلاي، مستغلًا خروج خاطئ من مات تيرنر حارس مرمى نوتنجهام فورست، ليسجل ثامن أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكاد السويدي أنتوني إيلانجا أن يسجل هدفًا لـ نوتنجهام في الدقيقة 86، بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة.

وسجل الهولندي البديل كودي جاكبو هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليكتفي أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

 

ليفربول نوتنجهام فورست الدورى الانجليزى ديوجو جوتا محمد صلاح

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