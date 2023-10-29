ماركوس تورام يقود إنتر للفوز على روما في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر على ضيفه روما بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جوسيبي مياتزا” معقل “النيراتزوري”، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2023-2024 “سيريا إي”.

وواجه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما صيحات وصافرات استهجان من جمهور إنتر، بعد أن خان الفريق من وجهة نظرهم، بتفاوضه مع يوفنتوس، أثناء لعبه للفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لكن زملائه السابقين، لاعبي “النيراتزوري”، طالبوا جمهورهم بالهدوء والتوقف عن ذلك الأمر.

فريق إنتر كان قريبًا من افتتاح التسجيل مبكرًا، تحديدًا في الدقيقة السادسة، بتسديدة صاروخية من التركي هاكان تشالهان أوجلو، من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة.

البرتغالي روي باتريسيو حارس روما تألق في التصدي لتسديدة من لاوتارو مارتينيز بالكعب، من متابعة للتمريرة العرضية المُرسلة من دينزل دومفريس من الجهة اليسرى، بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 15.

وكاد ديماركو أن يسجل لفريقه إنتر، بعد تبادل رائع للكرة مع الأرميني هنريك ميخيتاريان، لكن تسديدته بوجه القدم الخارجي، مرت بجوار القائم الأيسر، في الدقيقة 16.

وتألق السويسري يان سومر بالتصدي لرأسية كريستانتي لاعب روما في الدقيقة 67، محافظًا على نظافة شباكه.

وتمكن الفرنسي ماركوس تورام من تسجيل هدف الانتصار لـ “الأفاعي” في الدقيقة 81، من متابعة للعرضية المُرسلة من اليسار، من زميله ديماركو، محتفلًا رفقة والده ليليان بطل العالم مع فرنسا 1998، والذي كان حاضرًا في المدرجات.

وحرم القائم الأيمن، كارلوس أوجوستو لاعب إنتر، من تسجيل هدف آخر لفريقه في الدقيقة 90، لكن ذلك لم يمنع زملائه من الانتصار.

انتصار إنتر رفع رصيد الفريق لـ 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد روما عند 18 نقطة في المركز الثامن.