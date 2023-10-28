الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس ينتزع فوزًا صعبًا على فيرونا ويتصدر الدورى الإيطالى مؤقتًا

يوفنتوس
يوفنتوس

انتزع فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على ضيفه هيلاس فيرونا 1/ صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل ساسولو مع بولونيا 1/1، وفوز تورينو على ليتشي 1/ صفر.

وفشل فريقا يوفنتوس وفيرونا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر الوضع على ما هو عليه وكانت المباراة بصدد الانتهاء بالتعادل السلبي، لكن أندريا كامبياسو سجل هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة السابعة من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد فيرونا عند ثماني نقاط في المركز السادس عشر.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي ليوفنتوس والسابع له في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لفيرونا في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين والفوز في مباراتين أيضًا.

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تعادل ساسولو مع بولونيا

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة ساسولو مع ضيفه بولونيا.

وتقدم جوشوا زيركزي بهدف لبولونيا بعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، ثم تعادل دانييل بولوكا لساسولو قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

ورفع بولونيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مقابل 11 نقطة لساسولو في المركز الخامس عشر.

تورينو يهزم ليتشي

وفي المباراة الثالثة، فاز تورينو على ليتشي بهدف نظيف سجله أليساندرو بونجيورنو في الدقيقة 42.

ورفع تورينو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز العاشر.

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