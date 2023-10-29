القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الإفريقي

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا وذلك لرغبة قطاع عريض من مشجعي رياضة كرة القدم في متابعة مباريات دوري السوبر الإفريقي وهي مسابقة قارية لكرة القدم للأندية ويديرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتضم 24 فرقة.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز

حصلت مجموعة من القنوات الفضائية على حق البث المباشر لمباريات دوري السوبر الإفريقي والتي يمكن من خلال ضبط ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات مشاهدة كافة المباريات وإليكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز:-

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد القناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11513.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بي إن سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: أفقي.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس bein sports الرياضية أن معلق مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي سيكون المعلق الشهير خليل البلوشي فيما أكدت مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sport أن معلق المباراة عبر شاشتها سيكون المصري أيمن الكاشف في حين أن المعلق على المباراة عبر شاشة القناة الرياضية المغربية سيكون هشام فرج.

يذكر أن المباراة متاحة بصورة مجانية عبر موقع اليوتيوب من خلال حسابات أبو ظبي الرياضية وبين سبورتس والرياضية المغربية حيث تأهل نادي الأهلى إلى الربع النهائي في دوري السوبر الإفريقي بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني بالتعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما والتعادل في الإياب بهدف لكل فريق.

العائد المادي للفوز في السوبر الافريقي 2024

يحقق الفريق الفائز في مباريات السوبر الأفريقي 2024 ويحصل على اللقب بالإضافة إلى حصوله على مبلغ مالي ضخم يتجاوز حاجز الـ 100 مليون دولار أمريكي ستستخدم لتطوير وتحسين الملاعب والبنية التحتية والترويج لرياضة كرة القدم في افريقيا.