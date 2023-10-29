الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الإفريقي

مباراة الأهلي
مباراة الأهلي

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا وذلك لرغبة قطاع عريض من مشجعي رياضة كرة القدم في متابعة مباريات دوري السوبر الإفريقي وهي مسابقة قارية لكرة القدم للأندية ويديرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتضم 24 فرقة.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز

حصلت مجموعة من القنوات الفضائية على حق البث المباشر لمباريات دوري السوبر الإفريقي والتي يمكن من خلال ضبط ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات مشاهدة كافة المباريات وإليكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز:-

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12091.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي

تردد قناة تايم سبورت 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد القناة الرياضية المغربية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11513.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الاستقطاب: عمودي.

"عقدة بريتوريا".. كيف يتجنب الأهلى خماسية جديدة أمام صن داونز؟

تردد قناة بي إن سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • الاستقطاب: أفقي.

مفارقات غريبة حول مباراة الأهلى وصن داونز

إعلامى يصدم جماهير الأهلى: كهربا قد يغيب عن مباراة صن داونز

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس bein sports  الرياضية أن معلق مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي سيكون المعلق الشهير خليل البلوشي فيما أكدت مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sport أن معلق المباراة عبر شاشتها سيكون المصري أيمن الكاشف في حين أن المعلق على المباراة عبر شاشة القناة الرياضية المغربية سيكون هشام فرج.

يذكر أن المباراة متاحة بصورة مجانية عبر موقع اليوتيوب من خلال حسابات أبو ظبي الرياضية وبين سبورتس والرياضية المغربية حيث تأهل نادي الأهلى إلى الربع النهائي في دوري السوبر الإفريقي بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني بالتعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما والتعادل في الإياب بهدف لكل فريق.

txt

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

txt

"عقدة بريتوريا".. كيف يتجنب الأهلى خماسية جديدة أمام صن داونز؟

العائد المادي للفوز في السوبر الافريقي 2024

يحقق الفريق الفائز في مباريات السوبر الأفريقي 2024 ويحصل على اللقب بالإضافة إلى حصوله على مبلغ مالي ضخم يتجاوز حاجز الـ 100 مليون دولار أمريكي ستستخدم لتطوير وتحسين الملاعب والبنية التحتية والترويج لرياضة كرة القدم في افريقيا.

اقرأ أيضا 

موعد مباراة الأهلى وصن داونز 

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي القنوات المفتوحة مباراة الأهلي وصن داونز مباراة الاهلى صن داونز دوري السوبر الإفريقي مباريات دوري السوبر الإفريقي تردد قناة أبو ظبي الرياضية تردد قناة تايم سبورت تردد القناة الرياضية المغربيبة

مواد متعلقة

أسماء بنات جديدة 2024.. أسماء الأولاد من القرآن والسنة

عتبات البهجة والحشاشين.. خريطة مسلسلات رمضان 2024 

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي 2023

خريطة قطاع غزة.. والخريطة الكاملة لفلسطين قبل 1948

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 11

موعد البلاك فرايدي 2023.. أسباب التسمية ونصائح للشراء

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

استشهاد 2000 طالب و70 من الكادر التعليمى وقصف 200 مدرسة فى قصف غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)