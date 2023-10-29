تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في دوري السوبر الإفريقي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء الناري اليوم الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، على ملعب "لوفتس فيرسفيلد"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الجديدة.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في دوري السوبر الإفريقي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - بيرسي تاو - رضا سليم.

وفي خط الهجوم: محمود كهربا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مجدداً بنظيره صن داونز، على استاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

و ستقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

و يتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا.