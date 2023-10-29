"عقدة بريتوريا".. كيف يتجنب الأهلى خماسية جديدة أمام صن داونز؟

تحتضن مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا "الكلاسيكو الإفريقي" المعتاد في السنوات الماضية، بين الأهلي وماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

اللقاء الذي أصبح واحدًا من أهم مباريات إفريقيا في السنوات الماضية، يتجدد عصر اليوم وفي التوقيت المحبب للنادي الجنوب إفريقي أمام غريمه الأحمر.

وعدل صن داونز اللقاء ليقام الساعة 3 بدلًا من الساعة 7 مساء، ليثير الجدل من جديد حول تعمده دائمًا مواجهة الأهلي في نفس التوقيت بجنوب إفريقيا.

واعترض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تغيير صن داونز موعد اللقاء، بعد أن تم تحديده مسبقًا ليلًا.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار الثأر من صن داونز، وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسخة الماضية في الوقت الذي يسعي فيه بطل جنوب إفريقيا لترسيخ العقدة على ملعبه.

ويتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيًا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا. ‎

ويعد صن داونز صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك بانتصاره بخماسية مرتين.. الأولى في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019 والثانية بدور المجموعات في النسخة الماضية.

"الدستور" في التقرير التالي يستعرض لكم كيف يتجنب الأهلي خماسية جديدة أمام صن داونز؟

عدم استقبال أهداف في أول نصف ساعة

يجب على لاعبي الأهلي الحذر بشدة من بداية اللقاء الدائمة أمام صن داونز، حيث كان يدخل الفريق الجنوب إفريقي اللقاء بشراسة ويسجل هدفًا مبكرًا في أول 15 دقيقة من اللقاء والذي تجعل النتيجة قابلة للزيادة.

وإذا تمكن اللاعبون من الحفاظ على سلبية النتيجة في أول نصف ساعة يمكنهم التحكم في مجريات اللعب.

اللعب بثلاثي وسط

الدفع بثلاثي وسط دفاعي سيكون حلًا أفضل لكولر أمام صن داونز بدلًا من مشاركة أفشة في مركز صانع الألعاب مع مروان عطية وأليو ديانج.

وقد يعطي اللاعب بثلاثي يميل للأدوار الدفاعية أولوية للأهلي في السيطرة على خطورة لاعبي صن داونز، حيث من الممكن أن يبدأ بأحمد نبيل "كوكا" بجوار عطية وديانج والاحتفاظ بأفشة على مقاعد البدلاء.

هدف مبكر يُربك الحسابات

مع اندفاع صن داونز المعتاد من الممكن أن يستغل الأحمر سرعات بيرسي تاو ورضا سليم في الأجنحة وإحراز هدف مبكر يربك حسابات صن داونز ويفكك صفوفه مبكرًا.