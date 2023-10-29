الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إعلامى يصدم جماهير الأهلى: كهربا قد يغيب عن مباراة صن داونز

كهربا
كهربا

وجّه الإعلامي سيف زاهر، صدمة قوية لجماهير النادي الأهلي، قبل ساعات من مواجهة المارد الأحمر أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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سيف زاهر: كهربا يعاني من آلام في العضلة الضامة

قال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "هناك خبر مقلق للمدرب السويسري مارسيل كولر ولجماهير الأهلي، وهو أن كهربا يعاني من آلام في العضلة الضامة خلال مران الفريق الأخير".

وأضاف: "من الوارد غياب كهربا عن مباراة صن داونز غدًا، سيخضع اللاعب لاختبار بدني وطبي لتحديد مدى قدرته على المشاركة في المباراة من عدمه".

وأتم تصريحاته: "الأهلي لا يمتلك حاليًا بديلًا لـ كهربا، وهو عنصر أساسي في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب خلال الفترة الماضية، وبيرسي تاو هو الأقرب لقيادة هجوم المارد الأحمر في حال غاب كهربا عن اللقاء".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق المباراة التي تجمع فريق النادي الأهلي وصن داونز في مباراة الذهاب والتي يحل فيها الأهلي ضيفًا على الفريق الجنوب أفريقي، وتقام المباراة على استاد لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة 3:00 من مساء الأحد بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وفي تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تذاع أحداث اللقاء بين الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي على قناة أون تايم سبورت 1، والتي امتلكت حقوق بث المباراة بجانب قناة أبوظبي الرياضية. 

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