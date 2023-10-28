السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس "قوى عاملة النواب" يشيد برسائل الرئيس السيسى بالمعرض الدولى للصناعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية والتي انقسمت إلى قسمين، وحملت رسائل قوية للداخل والخارج تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضًا.

 

 مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس

 

وقال النائب "عبد الفضيل"، إننا عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونا؛ نثمن على تأكيدات الرئيس السيسي أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس؛ بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وأنها حريصة على استقرار المنطقة، وأن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، وأن حادثتا طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة.

 

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وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أنه حذر مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة بأكلمها، وحماية المدنيين، وفي نفس الوقت رحب  بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار وعقد هدنة في غزة.  

وأثنى النائب "عبد الفضيل" على جهود الدولة المصرية على ما تبذله من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

 

وقال رئيس لجنة قوى عاملة النواب، إن الرئيس تحدث في القسم الثاني من كلمته على تطوير الصناعة المصرية، وأنها تؤكد أنه لديه رؤية ودراية كاملة بملف الصناعة المصرية، مشددا على ضرورة تأهيل العامل وزيادة وعيه؛ لأن ذلك من العناصر المهمة لإحداث نقلة في مجال الصناعة ، كذلك توعية الطلاب في المدارس بأنهم مسئولون عن نجاح وتطوير المؤسسات.

 

وثمَّن النائب "عبد الفضيل"، رسالةَ الرئيس السيسي للمصريين في الداخل ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، وحرصه على تذليل أية عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر هو أن تغطي الصناعة احتياجات السوق المصرية وتلبية احتياجاتها، مؤكدا سعيه لتنويع مكونات المنتج المحلي بالصناعات، طالبا من الحكومة التنسيق لإعادة تخصيص الأراضي المتاحة أمام المستثمرين، لتوفير الجهد والتمويل لهم لإحداث نقلة في المجال الصناعي.

كما أكد الرئيس السيسي في رسائله للمصريين بالداخل، استعداد الحكومة لتأهيل جميع المدارس لتقوم بدورها في خدمة الصناعة، مشيرا في هذا الصدد لتوفير 100 مدرسة للتعليم الفني.

النائب عادل عبد الفضيل النقابة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولي السنوي للصناعة السيسي

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