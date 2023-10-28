المستشار عادل العمدة عن كلمات الرئيس السيسى: رسالة طمأنة وكلمات صادقة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حادثي طابا ونويبع، بعث رسالة طمأنة للشعب المصري.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد، أن كلمات الرئيس السيسي في افتتاح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة كلها مصداقية وثقة وتعيدنا إلى رشدنا وتحكمنا ووعينا من جديد.

وأكد أن الرئيس السيسي سبق وقال "اللي هيهوب من مصر هشيله من على وش الأرض"، واليوم قال "محدش يقدر، وحريصون على تحقيق الاستقرار"، لافتًا إلى أن مردود هذه الكلمات يؤكد أن لا أحد يستطيع أن يمس مصر.