السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار عادل العمدة عن كلمات الرئيس السيسى: رسالة طمأنة وكلمات صادقة

المستشار عادل العمدة
المستشار عادل العمدة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حادثي طابا ونويبع، بعث رسالة طمأنة للشعب المصري. 

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد، أن كلمات الرئيس السيسي في افتتاح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة كلها مصداقية وثقة وتعيدنا إلى رشدنا وتحكمنا ووعينا من جديد. 

وأكد أن الرئيس السيسي سبق وقال "اللي هيهوب من مصر هشيله من على وش الأرض"، واليوم قال "محدش يقدر، وحريصون على تحقيق الاستقرار"، لافتًا إلى أن مردود هذه الكلمات يؤكد أن لا أحد يستطيع أن يمس مصر. 

الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي رسالة السيسي غزة فلسطين المعرض الدولي السنوي

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.. مفاجأة من العيار الثقيل

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة

نتنياهو: قوة خاصة دخلت إلى غزة.. والحرب فى القطاع صعبة وطويلة

وزير الخارجية ونظيره السعودى يناقشان مخاطر توسيع العمليات العسكرية فى غزة