محام عن العدوان على غزة: الرئيس السيسي قال "لا" للاعتداءات السافرة (فيديو)

قال المحامي شعبان سعيد، إن العالم أجمع يتابع ما يحدث في فلسطين من اعتداءات وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني، وما يحدث لا يمكن أن يتقبله أي شخص وغير إنساني.

وأضاف أن هناك اعتداءات على أطفال ونساء وشيوخ وهتك حرمة البيوت وغيرها من الاعتداءات وهو أمر لابد من التصدي له، مشيدا بدعم الدولة المصرية للقضية اللفلسطنينة قائلا "أنا بحترم وقفة بلدي ومعاها النقابات والشعب كله وأولنا الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بسبب دعمه شجع الشعب والنقابات بدعم القضية".

وتوجه بالدعاء لفلسطين وشعبها وتمنى أن يكون النصر قريب، مشيرا إلى الدعم التي تقوم به الدولة المصرية قدر الإمكان على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة إلا أنها كانت حريصة على أن تكون في مقدمة الدول التي تدعم القضية وترفض الاحتلال الصهيوني.

الرئيس السيسى يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر