باحث: رسائل الرئيس السيسى اليوم موجهة للداخل والخارج

استعرض الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمود سلامة، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته، والتي أبرزها التأكيد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها.

وقال سلامة في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن الرئيس السيسي أرسل أكثر من رسالة طمأنة للداخل والخارج أن مصر قادرة على حماية سيادتها وأنها ترفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوطينهم في سيناء.

باحث: مصر لديها إصرار على التهدئة وتنفيذ هدنة في غزة

وتابع أن من ضمن رسائل الرئيس السيسي اليوم أيضًا إصرار الدولة المصرية بكل مؤسساتها على التهدئة في غزة، وهذا وضح جليًا في الجهود المصرية منذ بداية التصعيد حتى أمس في مشروع القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وافقت عليه 121 دولة بتنفيذ هدنة متواصلة في غزة.