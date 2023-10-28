السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة: القطاع الخاص لما بيبقى معايا ببقى مطمن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصه على دعم أصحاب الحرف اليدوية، لتسويق منتجاتهم داخل مصر، ثم للتصدير، مردفا: "عايزين الناس تحس إننا قادرين نساعدهم يعيشوا كويس ويطوروا أنفسهم".

أضاف خلال جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة: "منقدرش نعمل كيان صناعي للصناعات اليدوية، مستعد اعمل لهم 5 أو 6 كيانات، في أماكن قريبة من السكن والمحافظات، لكن اللي شغال في مهنة السجاد عايز يشتغل في البيت".

وأردف الرئيس السيسي: "لما عملت سجاد المنوفية، لا أبحث عن أموال، وإنما يجدوا مكانا مناسب للإنتاج، لكن الناس عايزة تنام في البيت".

الرئيس السيسي: مهتم جدا بالحفاظ على تراثنا والحرف اليدوية

وتابع: "أنا مهتم جدًا بالتراث والحرف اليدوية في مصر كلها، سواء الإكليم، السجاد، النحاس، قدراتنا تراجعت في التراث اليدوي لأن أصحاب المهن لم يتمكنوا من المعيشة، فلم يورثوها لأولادهم". 

وختم كلمته: "القطاع الخاص لما بيبقى معايا ببقى مطمن، لأنه بيحاسب نفسه في الإدارة والتسويق عشان عايز يكسب.

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