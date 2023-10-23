الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. العرض العالمي الأول لـ"كل سنة مرة" ضمن مهرجان الفيلم المغربي

بوستر كل سنة
بوستر كل سنة

يقام في السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، العرض العالمي الأول للفيلم الروائي القصير التونسي “كل سنة مرة” في مهرجان الفيلم المغاربي بمدينة وجدة المغربية والذي بدأ يوم الجمعة الماضية ويستمر حتي الاربعاء 25 أكتوبر الجاري. 

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الفيلم من إنتاج  مجدي الحسيني و اخراج : علي مروان الشكي وسيناريو : أحمد الأندلسي وبطولة كل من  لطيفة القفصي و أحمد الأندلسي.

وتدور أحداثه حول الأسعد وهو شاب في الأربعين من عمره يعمل كبائع متجوّل يلتقي بإمرأة مسنّة هي "عائشة" و قد أضاعت طريق العودة إلى المنزل أين تقطن إبنتها الوحيدة "حسناء" ، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.

المخرج علي مروان الشكّي من مواليد أكتوبر 1991 ، وعمل كمخرج منفّذ في العديد من الأعمال التونسيّة على غرار مسلسل "شورّب" و مسلسل "قلب الذّيب" ، و الأعمال العربيّة على غرار السلسلة الهزليّة الجزائريّة "عاشور العاشر" و المسلسل التاريخي السّعودي "شرار" ، و الأعمال الغربية نذكر الفيلم الوثائقي "برباشة" للمخرجة الأمريكيّة "Amie williams" و المسلسل الروسي "trader" للمخرج الإنجليزي "Anthony Waller.".

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