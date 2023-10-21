"سجدة شكر وهتاف عاشت فلسطين".. مشاهد من دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح (فيديو)

"مسافة السكة يا فلسطين هما دول المصريين"، عبارات حلقت في سماء معبر رفح خلال دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح، من قبل الشباب والمتطوعين المتواجدين على مدار الأيام القليلة الماضية في معبر رفح في انتظار فتحه لدخول المساعدات.

دخول شاحنات المساعدات لغزة

وحمل الشباب المتواجدين بعضهم على أكتاف بعض وتعالت الهتافات والتصفيق تحية للقائمين على إدخال شاحنات المساعدات لغزة، والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

وسيطرت حالة من السعادة والفرحة على المصريين وكل المواطنين المتواجدين في معبر رفح خلال لحظات دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.





ورصدت كاميرا "الدستور" اللقطات الأولى من فتح معبر رفح، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتم فتح معبر رفح لدخول الشاحنات والقوافل التي تضم مساعدات طبية وإنسانية.

المتطوعون يؤدون سجدة شكر لله مع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

وأدى المتطوعون أمام معبر رفح من الجانب المصري "سجدة شكر لله" مع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجمع مئات الشباب من الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح، للتعبير عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة.

https://youtu.be/INQx_2qPqyY

الجهود المصرية تنجح في فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم السبت، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال “بصل”، في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف قطع الطرق من خلال قصف البنية التحتية بشكل مباشر، فضلا عن الاتصالات العشوائية التي يجريها الاحتلال بالمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق الجنوبية، ومن ثم يتم استهدافهم أثناء خروجهم.

ولفت إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يعمل وسط كتلة من اللهب، موضحا أنه حين يتم الاستجابة لأي نداء استغاثة يعاد قصف المناطق أثناء تواجد طواقم الدفاع المدني.

وأوضح أن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني الفلسطيني لا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الموجود في القطاع، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين بنسبة 90%.