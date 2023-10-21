أحد المتطوعين بالتحالف الوطني: دخول 20 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

قال محمود الجارحي، أحد المتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أمام معبر رفح، إنه تم دخول 20 شاحنة مُحملة بالأدوية لأهالينا في غزة يرافقها 20 سائقًا، تابعة لمؤسسات التحالف الوطني والهلال الأحمر.

ولفت "الجارحي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنهم يستعدوا في أي لحظة لدخول شاحنات جديدة محملة بالأغذية من معبر رفح.

وينتظر عشرات المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمام بوابة معبر رفح، من أجل تقديم ونقل باقي المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.

وتضم القافلة قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد علي 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين العدوان الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.