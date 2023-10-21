متطوع أمام معبر رفح: المساعدات الإغاثية حق أصيل وسنوفرها لكل فرد فى غزة

قال عبدالرحمن حبت، أحد الشباب المتطوعين في معبر رفح، إن "اليوم هو يوم سعيد علينا وعلى جميع الأمة العربية، بدخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة".

وأضاف، خلال حديثه لـ"الدستور": "صمدنا 9 أيام للمساعدة في دخول المساعدات الإنسانية الأساسية والأدوية، والتي بدأت في الدخول حاليًا، ومن المقرر دخول الأغذية بعدها، فهذه هي المساعدات الأساسية التي تنقذ أرواح أخوتنا داخل قطاع غزة".

وتابع: "المساعدات الإغاثية هي حق أساسي وأصيل لكل فرد، ودور المجمتع المدني في مصر توفير الاحتياجات الأساسية لكل فرد داخل قطاع غزة"، موجهًا الشكر لكل متطوعي القوافل الإغاثية على مجهوداتهم التى بذلوها طوال الأيام الماضية.

فيما شهد معبر رفح دخول قوافل مساعدات إنسانية للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدار الأسبوعين الماضيين.

الجهود المصرية لتوصيل المساعدات

يأتي ذلك في ظل الجهود المصرية الحثيثة للوصول لسبل الحل الإيجابي للقضية الفلسطينية، وتزامنًا مع إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض اليوم، وسط لفيف من قيادات دول العالم الكبرى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أمام معبر رفح المصرى، بالأمس، إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن أهالى غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، وأن مصر هى عماد السلام، والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.