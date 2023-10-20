الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحسم موقفه بشأن شراء جواو كانسيلو من ماشستر سيتي

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

لا يزال يرغب نادي برشلونة الإسباني في شراء جواو كانسيلو، الظهير الأيسر للفريق والمُعار من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان جواو كانسيلو قد انضم إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المنصرم، قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط حتى صيف 2024.

برشلونة يحسم موقفه بشأن شراء جواو كانسيلو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة حددوا سقفًا ماليًا لتفعيل بند الشراء في عقد جواو كانسيلو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن إدارة برشلونة تريد استغلال عدم رغبة جواو كانسيلو في العودة إلى مانشستر سيتي.

يأتي ذلك بعدما خرج كانسيلو من حسابات بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حيث تمت إعارة اللاعب إلى بايرن ميونخ في يناير الماضي، ثم إلى برشلونة منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

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وأكدت الصحيفة، أن إدارة بايرن ميونخ رفضت تفعيل بند شراء جواو كانسيلو مقابل 70 مليون يورو.

في حين تريد إدارة برشلونة شراء جواو كانسيلو مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات والمكافآت.

ولكن في الوقت الحالي، تُخطط إدارة مانشستر سيتي تُخطط لبيع كانسيلو مقابل 50 مليون يورو، وسط اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بضم اللاعب، على رأسها ناديي ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلى وجود عرض سعودي ضخم.

ورغم كل هذه العروض، فإن جواو كانسيلو يُفضّل الاستمرار مع نادي برشلونة، واللعب تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في صيف 2027.

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