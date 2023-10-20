محافظ مطروح ومدير الأمن يشاركان في مظاهرة دعم فلسطين (صور)

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء السيد سلطان مدير الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية في تظاهرة حاشدة نظمتها أمانة حزب حماة الوطن برئاسة النائب عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أمام ديوان عام المحافظة، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

مظاهرات مطروح لدعم فلسطين

وردد المشاركون هتافات داعمة للحق الفلسطيني وحق شهداء المجازر الإسرائلية في غزة ومنها “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ومصر وصور الرئيس السيسي، تعبيرا عن تأيدهم لقرارات القيادة السياسية المصرية تجاه القطية الفلسطينية.

تأييد قرارات القيادة السياسية

ومن جانبه أكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، تأييد أعضاء الحزب في المحافظة لكافة قرارات الرئيس، قائلا إن أعضاء الحزب خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي في كافة القرارات التي ستتخذ للحفاظ على الأمن القومي المصري.

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