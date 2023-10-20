حماة الوطن يشيد بموقف مصر الصارم لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن جميع قواعد الحزب ستتواجد في الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية التي سيتم فيها المظاهرات التفويضية للسيد رئيس الجمهورية من أجل اتخاذ اللازم لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن للدولة المصرية دول محوري ورئيسي في حلحلة الأزمة الفلسطينية والذي ظهر جليًا في موقفها الصارم حيال إدخال المساعدات الإنسانية لغزة ومرابطة أبطال التحالف الأهلي للعمل التنموي على حدود معبر رفح.

الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

وأكد العطيفي أننا جميعًا نقف صفًا واحدًا متكاتفًا خلف القيادة السياسية لمواجهة المؤمرات التي تحاك بالدولة المصرية من الخارج، ولن نسمح بأي تصفية للقضية الفلسطينية أو تنفيذ أي مخطط صهيوني بتهجيرهم، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية هي التي توافقت عليها المملكة الأردنية مع الدولة المصرية في اللقاء الثنائي بالقاهرة.

الصمت الغربي حيال العدوان الإسرائيلي

واستنكر العطيفي خلال تصريحات له اليوم موقف الدول الغربية الصامت حيال العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين لمدة 14 يوما، استهدفت خلاله مستشفيات وأماكن إيواء تجرم المعاهدات الدولية قصفها، مؤكدًا أن مصر كانت ولازال هي الصوت القوي العاقل المدافع عن حقوق الفلسطينيين عبر السنين.

موقف مشرف للدولة المصرية

وأكد العطيفي أن كل هذه المواقف المصرية المشرفة سيسجلها التاريخ بأن مصر دولة قوية قادرة على قيادة منطقة الشرق الأوسط بقيادة سياسية واعية وحكيمة.

وأوضح أمين تنظيم حزب حماة الوطن أن مصر تتنظر قمة دولية على أرضها من أجل الخروج بمخرجات لتهدئة الأوضاع داخل فلسطين، بحضور وتمثيل واسع لدول العالم.

دعوة الحوار الوطني

ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.