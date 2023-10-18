الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بحماة الوطن: نفوض القيادة السياسية لحماية أمن الدولة المصرية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد محمود سميح، أمين أمانة العاصمة الإدارية بحزب حماة الوطن، أن القيادة السياسية تستهدف حماية أمن الدولة المصرية، وهو ما جاء بحديثه بكافة المؤتمرات الصحفية التي عقدت مع ممثلين دوليين، وهو ما ندعمه ونؤيده ونبايعه.

وأوضح سميح في تصريحات صحفية له أن حزب حماة الوطن بكافة قواعده الحزبية يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته التي تهدف لحفظ الأمن القومي للبلاد.

 مصر هي الدولة المحورية

وأشار سميح إلى أن مصر هي الدولة المحورية في الشرق الأوسط والتي لها باع في الحفاظ على استقرار المنطقة والدول المجاورة وهو ما فعلته مع السودان الشقيقة في أزمتها الأخيرة وتسعى الآن للحفاظ على إقامة الفلسطينية بدولتهم بلا تهجير وتشريد خارجها.

وكان أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن نواب الحزب يقفون صفا واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويثقون في قدرته الكبيرة علي مجابهة التحديات والمخططات التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي والتي تظهر جليا في محاولات الكيان الإسرائيلي تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وقال “شلبي” في تصريحات له، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء مع المستشار الألماني، جسدت مطالب الأمة العربية الرافضة لتهجير الفلسطينيين والمحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.

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