الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومى المرأة" يفوّض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد المخطط الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.

ولفت المجلس إلى أن ذلك يعد تصفية وانهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله، مشددًا على أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، ولا تهاون في ذلك.
وأدان الاعتداء الغاشم والوحشي على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن تلك الاعتداءات تخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، وأن هذه الاعتداءات تعد جرائم حرب وتطهيرا عرقيا وعقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.

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قومي المرأة بسوهاج يختتم فعاليات المعسكر الأول "دوي" بالمدارس

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"قومي المرأة" يطلق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

 

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأمن القومي المصري

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