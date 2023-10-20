"قومى المرأة" يفوّض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومى

أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد المخطط الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.

ولفت المجلس إلى أن ذلك يعد تصفية وانهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله، مشددًا على أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، ولا تهاون في ذلك.

وأدان الاعتداء الغاشم والوحشي على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن تلك الاعتداءات تخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، وأن هذه الاعتداءات تعد جرائم حرب وتطهيرا عرقيا وعقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.