الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومي المرأة بسوهاج يختتم فعاليات المعسكر الأول "دوي" بالمدارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات المعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بمدرسة الفرقان بقرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة، والتى ينفذها الفرع ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.

 

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأوضحت أن المعسكر يهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن، ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، ويتضمن دوائر حكى للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم والصلصال، ورسم جدارية "لدوى" على جدران المدرسة التى يتم تنفيذ المعسكر بها.

 

وأضافت وهبى، أن المعسكر يتضمن أيضا فقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة، وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، مشيرة إلى أنه شارك وأشرف على هذا اليوم فوتينيه لبيب، والدكتورة شيرين وصفى، وسحر حمدي، والدكتورة أسماء أبو الدهب، وإيمان الزارع عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.


وواصل فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء المحافظة.

 

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

 

وأشارت، إلى أن الحملات بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة، المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

 

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى أول أغسطس الماضي وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "تنمية الأسرة المصرية" وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة، وشارك وأشرف على الحملات هذا الأسبوع من عضوات المجلس فوتينيه لبيب، والدكتور صفاء عياد، وحنان عبدالجيد، والدكتورة رشا وصفى.

المجلس القومي للمرأة فعاليات المعسكر الأول بقرية بنى هلال فرع المجلس سحر وهبى

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