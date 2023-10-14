"قومي المرأة" يطلق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

تنطلق اليوم فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بمحافظات (القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية ودمياط والشرقية، وقنا واسيوط واسوان وسوهاج)، والتي تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، وتستمر حتى ١٩ أكتوبر.

وأكدت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، أن الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الاعدادية بالمحافظات المذكورة، وتشمل المعسكرات تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران المدرسه التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات واسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.

وأوضحت محمود أن الفعاليات تتضمن أيضا عقد دورة تدريبية لمجموعة من الميسرات بالبرنامج الوطنى لتمكين الفتيات "نورة" بمحافظتى اسيوط وسوهاج لدمجهن في برنامج تمكين الفتيات دوى لتكون المجموعة قادرة على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة.

القومي للمرأة يشارك في فعاليات المنتدى القومي لليافعين

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المنتدى القومي لليافعين الذى نظمته الجمعية المصرية لطب المراهقين تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة بدار الأوبرا المصرية، تزامنا مع انطلاق المنتدى العالمي للمراهقين.

واستعرضت شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطني "نورة" لتمكين الفتيات، أهم الإنحازات التى حققها البرنامج، مشيرة أن البرنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن، ويتم تنفيذه في 20 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومدة البرنامج 40 أسبوعا.