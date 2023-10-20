برلمانية: الرئيس السيسى يكثف الجهود لاحتواء الأحداث ومحاولة التهدئة (فيديو)

قالت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، يسعى بجهود مكثفة من قبل القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لاحتواء الأحداث، ومحاولة التهدئة.

وأضافت زكي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أننا ننتظر انطلاق قمة السلام غدًا السبت على الأراضي المصرية، وهي محاولة أخرى للتهدئة ومد يد العون لأهالينا في فلسطين بحضور العديد من الزعماء.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه تم فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات الطبية والإنسانية من الدول، وأيضًا تقديم التحالف الوطني للعمل الأهلي للمساعدات لأشقائنا في قطاع غزة، كل ذلك تدابير من قبل الدول المصرية لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

الموقف واضح وصريح في الرفض التام لأي تهجير

ولفتت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن القرارات السياسية وتصريحات الرئيس السيسي بأن الموقف واضح وصريح في الرفض التام لأي تهجير للشعب الفلسطيني.