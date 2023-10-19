القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى حذّر من سيناريو تهجير الفلسطينيين (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال المنازل والمساجد والمستشفيات في قطاع غزة بهدف إجبار سكان القطاع على التهجير القسري، وهو سيناريو حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أن الدراسات الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من غزة ونقلهم إلى سيناء هو أمر غير قابل للتنفيذ، لأنه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

وطرح الرئيس السيسي تساؤلات حول صحراء النقب قائلًا: "إذا كان هناك من إمكانية لتنفيذ المخططات الإسرائيلية بالتهجير القسري لأهالي غزة، فهناك صحراء النقب التي هي أيضًا أرضًا محتلة".

"صحراء النقب" هي منطقة صحراوية وتقع في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمساحة كبيرة تصل نحو 14 ألف كيلو، يعيش بها الكثير من القبائل والعشائر العربية، وهناك تجمعات ومدن وبلدات وقرى يقيمون فيها عددها أكثر من 10 مدن و160 قرية.

"صحراء النقب" واحدة من أجمل المناطق السياحية

وتعد "صحراء النقب" واحدة من أجمل المناطق السياحية، على الرغم أنها غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير، حيث يقطنها 317 ألف نسمة، وهناك 5 مناطق بيئية مختلفة داخل هذه الصحراء، وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حول تحذير الرئيس السيسي من سيناريو تهجير الفلسطينيين.