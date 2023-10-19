الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 678 شهيدًا فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، عن استشهاد 678 في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن أن عدد القتلى من الجنود لا يقل عن 306 أشخاص.

جيش الاحتلال دمر ثلاثة أبراج سكنية

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال دمر 3 أبراج سكنية بمنطقة الزهراء في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير منزل في خان يونس.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تقصف بكثافة مباني سكنية بتل الهوى جنوب غرب غزة.

678 شهيد ا في غزة غزة إثر العدوان العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

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