"حماة الوطن": شبابنا في الميادين تأييدا لقرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

قال المهندس كريم إمام أمين شباب حزب حماة الوطن، إن شباب الحزب يتجهون للتواجد والانتشار بكافة الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، تأييدا ودعما للقيادة السياسية وقرارتها في القضية الفلسطينية، حيث تؤكد كافة المعطيات أن مصر دولة لها باع سياسي قوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.

دعم القيادة السياسية

وأوضح إمام في تصريحات صحفية له اليوم إن دعم القيادة السياسية في ظل الأوضاع الحالية واجب وطني على كل مصري، داعيًا جموع المواطنين النزول للميادين معبرين عن تأييدهم وتفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

صوت مصر الشعبي

وأشار إمام إلى أن شباب مصر شباب واعي وهو المستقبل الذي نراهن عليه، وعليه التواجد وبكثافة من أجل إيصال صوت مصر الشعبي المؤيد لأشقائنا في الدولة الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام"، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية: "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".