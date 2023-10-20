مطروح تستعد لانطلاق الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطينى (صور)

تنطلق اليوم، الوقفة التضامنية لدعم قضية الشعب الفلسطيني وذلك بميدان شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح، حيث رصدت الدستور الاستعدادات لانطلاق الوقفة التضامنية لأهالى مطروح.

لافتات تضامنية مع قضية الشعب الفلسطيني

وتزينت محافظة مطروح بلافتات تضامنية مع قضية الشعب الفلسطيني تضمنت "لا لتهجير أهلنا فى غزة إلى سيناء الحبيبة، قبائل وأهالى مطروح متضامنون مع غزة. قبائل مطروح يناصرون غزة.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية.. بالروم بالدم نفديك يا غزة ".

وفى السياق ذاته كان قد نظم أبناء مطروح، الأربعاء الماضى، وقفة تضامنية دعمًا للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس السيسي، بمشاركة عند ومشايخ وعواقل وشباب وأطفال مطروح حاملين أعلام مصر.

ووسط هتافات "يا جيشنا سير سير نحن نطالب بالتحرير.. يارئيسنا سير سير نحن ندعمك.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، وأكد أبناء مطروح على تأييد قرارات الرئيس السيسي لدعم الفلسطينيين.

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة للمهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ أكتوبر الجاري، واقتصار فعاليات المهرجان على الكلمات الافتتاحية والجلسات والندوات العلمية التى تجرى خلال المهرجان بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمصانع المنتجة للتمور من مصر وخارجها وممثلى الهيئات العلمية والبحثية المعنية بالتمور من عدد من الدول العربية لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادي والعائد المرجو من تبادل الخبرات بين مزارعى ومنتجى ومصدرى التمور، وتحقيق الرواج والتسويق والخبرات بين الشركات والهيئات المشاركة من أجل النهوض بصناعة التمور، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمزارعين بالواحة.

يأتي ذلك بعد الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء وقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد بالدولة لمدة 3 أيام.

الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني