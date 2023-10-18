تضامنا مع أحداث غزة.. إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة لمهرجان التمور بسيوة

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة للمهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ أكتوبر الجاري واقتصار فعاليات المهرجان على الكلمات الافتتاحية والجلسات والندوات العلمية التى تجرى خلال المهرجان بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمصانع المنتجة للتمور من مصر وخارجها وممثلى الهيئات العلمية والبحثية المعنية بالتمور من عدد من الدول العربية لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادي والعائد المرجو من تبادل الخبرات بين مزارعى ومنتجى ومصدرى التمور وتحقيق الرواج والتسويق والخبرات بين الشركات والهيئات المشاركة من أجل النهوض بصناعة التمور وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمزارعين بالواحة.

يأتي ذلك بعد الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء وقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد بالدولة لمدة 3 أيام.